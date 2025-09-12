Управляващите в Северна Македония сформираха голяма коалиция за местните избори

Управляващата партия ВМРО-ДПМНЕ в Република Северна Македония официално подписа коалиционно споразумение с още 24 партии за участие в предстоящите местни избори. Новата коалиция, наречена „Твоята Македония”, има за цел да осигури бъдеще и прогрес на страната, заяви председателят на ВМРО-ДПМНЕ.

Срокът за регистрация на кандидатските листи и за проверка на избирателните списъци изтече в полунощ. Местните избори, насрочени за 19 октомври, ще определят кметове и общински съветници в 80 общини и столицата Скопие.

Битката за Скопие е особено ожесточена, с девет официално номинирани кандидати.

Сред тях са настоящият кмет на община Кисела вода Орце Георгиевски от ВМРО-ДПМНЕ и заместник-председателката на опозиционния СДСМ Кая Шукова. Сред другите кандидати са представители на „Левица“, албанската коалиция ВЛЕН, Националния алианс за интеграция, както и независими кандидати.

Официалната предизборна кампания започва на 29 септември,

въпреки че основните политически сили вече са активно на терен. Според Държавната избирателна комисия, изборите ще струват около 10 милиона евро, като значителна част от сумата е предвидена за платена медийна реклама.