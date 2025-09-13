Според Борисов МВР е избързало с коментара по случая в Русе

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов разкритикува действията на МВР заради прибързаните изявления след инцидента с полицейския началник в Русе. Според него първоначалната грешка е била, че различни институции – областният управител и кметът, са дали разнопосочни версии още в първите часове.

„Грешката беше, че МВР избърза. Който и да е бил нападнат и лежи в болница, дори и затворник, осъждаме, ако се случи такова нещо. Но какъв е авторитетът на шефа на полицията, ако могат 15-годишни младежи да го бият?“, коментира Борисов по време на регионална академия на младежката организация на ГЕРБ в Кюстендил.

Той осъди и публикация на депутата Любен Дилов, като подчерта, че въпреки сатиричния му стил, този път „постът е неприемлив“.

По повод внесения вот на недоверие срещу правителството Борисов каза, че стабилността на кабинета е от ключово значение заради международната обстановка, визирайки напрежението след свалянето на руски дронове в Полша.

„В ГЕРБ аз съм началникът – това е ясно. А когато говорим за правителството, то има премиер Желязков, и той е неговият началник“, подчерта лидерът на ГЕРБ.