xAI на Илон Мъск уволни 500 универсални обучители по изкуствен интелект

Компанията xAI е извършила мащабно преструктуриране на екипа, участващ в обучението на моделите Grok AI. Това съобщи Business Insider, позовавайки се на вътрешна кореспонденция.

Според изданието, най-малко 500 служители, участващи в структурирането и категоризирането на данни, са били съкратени. Промените са свързани с преразглеждане на стратегията: вместо „универсални учители“ компанията планира да сформира екип от високоспециализирани специалисти.

xAI също така обяви намерението си да увеличи многократно размера на екипа за обучение по изкуствен интелект –

десет пъти в сравнение с настоящия състав.

Преди да разпределят бъдещите роли, служителите се приканват да преминат тестове, обхващащи широк спектър от области – от естествени науки и програмиране до финанси, медицина, както и оценка на поведението и безопасността на чатботовете.

xAI е компания, основана от Илон Мъск през 2023 г.,

която създава информационна инфраструктура за изкуствен интелект и разработва генеративния чатбот Grok. Услугата е достъпна в социалната мрежа X (преди Twitter), на отделен уебсайт и в мобилно приложение.