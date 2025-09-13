Президентът на Непал разпусна парламента и насрочи избори след кървави протести

Президентът на Непал Рам Чандра Паудел разпусна парламента и обяви нови избори за 5 март 2026 гoдина, след седмица на кървави сблъсъци, довели до оставката на премиера Кхадга Прасад Шарма Оли и назначаването на първата жена министър-председател на страната – Сушила Карки, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Карки, бивша председателка на Върховния съд, пое управлението след два дни интензивни преговори между президента, началника на въоръжените сили Ашок Радж Сигдел и лидерите на протестите, при които загинаха поне 51 души, а над 1300 бяха ранени. Масовите демонстрации, водени от поколението Z, избухнаха заради забраната на социалните мрежи, която вече е отменена.

След оставката на Оли напрежението постепенно утихна, магазините и транспортът възстановиха работа, а полицията замени автоматичното оръжие с палки.

Индийският премиер Нарендра Моди поздрави Карки и заяви, че се надява на „мир, прогрес и просперитет“ за Непал.

Страната, в която живеят около 30 милиона души, остава изправена пред дълбока политическа и икономическа нестабилност след премахването на монархията през 2008 година, а високата безработица продължава да тласка милиони млади непалци да търсят работа в чужбина.