Китай обяви на 13 септември, че ще разследва вноса на американски чипове заради дъмпинг

Министерството на търговията на Китай обяви, че започва анти-дъмпингово разследване срещу някои американски аналогови чипове, става ясно от официално изявление, публикувано на 13 септември. Това се случва само ден след като Вашингтон прибави още китайски компании към списъка от юридически лица, забраняващ на американски фирми да правят доставки за тях без правителствено позволение, и преди срещата на американския министър на финансите Скот Бесънт с китайския вице-премиер Хе Лифенг в Мадрид за преговори по търговския обмен и други въпроси.

Същевременно, също на 13 септември, говорител на китайското търговско ведомство заяви, че страната му се противопоставя твърдо на поредното решение на Белия дом да включи множество китайски организации в списъка си за контрол на износа. Той направи забележките в отговор на медийно запитване относно съобщение на американското Министерство на търговията, че е добавило множество китайски дружества в секторите на полупроводниците, биотехнологиите, аерокосмическата индустрия и търговската логистика към списъка.

Съединените щати са прекалили с концепцията за национална сигурност и са злоупотребили с контрола върху износа, за да наложат санкции на китайски организации, каза говорителят. „Под претекст за защита на международния ред и националната сигурност, Съединените щати всъщност участват в едностранчиви и тормозещи практики, поставяйки собствените си интереси над правата за развитие на други страни“, отбеляза той. И подчерта, че подобни практики потискат предприятия от Китай и други страни, нарушават нормалния бизнес обмен, сериозно изкривяват световните пазари, увреждат законните права и интереси на фирмите и подкопават сигурността и стабилността на глобалните индустриални и вериги за доставки.

Говорителят припомни, че Пекин и Вашингтон са планирали да проведат икономически и търговски преговори в Испания от 14 септември, добавяйки, че „на този фон решението на САЩ да санкционират китайски предприятия повдига въпроси относно истинските им намерения.“ Той настоятелно призова американската страна незабавно да коригира нарушенията си и да прекрати неразумното си потискане на китайските компании и подчерта, че китайското правителство ще предприеме необходимите мерки за решителна защита на законните права и интереси на китайските предприятия.

По отношение на предстоящото разследване, Пекин ще проверява потенциални дъмпингови практики от страна на американски производители на полупроводници на китайския пазар. Целта е да се оцени дали американските компании продават чиповете си под справедливата пазарна стойност, което би могло да навреди на местните китайски фирми за интегрални схеми.

Този ход може да има значителни последици за американските производители на чипове, китайската вътрешна промишленост, глобалните вериги за доставки и технологичните компании по целия свят. Разследването се провежда на фона на продължаващото напрежение в световния полупроводников бранш, белязано от прекъсвания във веригите за доставки и геополитически опасения.

Разследването може да има дългосрочни последици за:

– Производители на чипове в САЩ: Компаниите, изнасящи полупроводници за Китай, може да се сблъскат с проверки и потенциални търговски бариери, ако бъдат признати за виновни в дъмпингови практики;

– Китайската вътрешна индустрия: Разследването може да се разглежда като защитна мярка за разрастващия се сектор на полупроводниците в Китай;

– Глобални вериги за доставки: Всички произтичащи от това търговски спорове биха могли допълнително да усложнят вече напрегнатите глобални вериги за доставки на чипове;

– Технологични компании по целия свят: Фирмите, които разчитат на произведени в САЩ чипове за своите продукти, продавани в Китай, може да се наложи да преоценят стратегиите си за доставки.

Пазарни реакции

Обявяването на това разследване вероятно ще създаде несигурност на пазара на полупроводници. Инвеститорите и анализаторите в сектора ще наблюдават изкъсо развитието му, тъй като резултатът може да повлияе значително на конкурентния пейзаж на световната индустрия за чипове.

Следващи стъпки

С напредването на проверките се очаква както американски, така и китайски служители да участват в дискусии. Полупроводниковата индустрия и свързаните с нея технологични сектори ще следят под лупа за всякакви признаци на ескалация или разрешаване на тази поредна глава от търговското напрежение между Съединените щати и Китай.

Графикът на разследването и неговите потенциални резултати остават неясни на този етап. Този ход обаче подчертава голямото значение на полупроводниците както в икономическата, така и в геополитическата сфера.