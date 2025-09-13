Възможни са предсрочни избори в Сърбия през 2026 година, съобщи Вучич

Сръбският президент Александър Вучич заяви в ефира на телевизия „Информер“, че предсрочни парламентарни избори могат да се проведат през април, май или декември 2026 година. По думите му, най-желаният вариант е декември, когато възнамерява да подаде оставка преди изтичането на 10-годишния си мандат, за да бъдат организирани „честни избори“.

„До декември следващата година хората ще могат да видят какво ще свършим“, посочи Вучич, цитиран от ТАНЮГ, предаде БТА.

Президентът коментира и антиправителствените протести в страната, които според него представляват „цветна революция“ с външна намеса. Той твърди, че зад тях стоят структури, организирани от чужди новинарски агенции и мрежи от студенти и младежи, идващи от поне три различни държави.

В Сърбия вече десети месец се провеждат масови демонстрации след трагедията на гарата в Нови Сад, където рухнала козирка отне живота на 16 души. Протестите, започнали с искания за прозрачно разследване и наказателна отговорност, прераснаха в призиви за оставка и предсрочни избори.

Днес са планирани прояви в 140 града – както в подкрепа на протестите, така и в защита на правителството и президента Вучич.