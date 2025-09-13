Според Зафиров това правителство няма алтернатива

Това управление може да е трудно, но то няма алтернатива. Това заяви вицепремиерът Атанас Зафиров, който заедно с министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, даде начало на проект за изпълнение на мерки за енергийна ефективност на жилищна сграда в град Шумен по програма за енергийна ефективност на жилищни сгради, финансирана от регионалното министерство. Двамата отговаряха на журналистически въпроси по повод внесения на 12 септември вот на недоверие към правителството с министър-председател Росен Желязков на тема „Правосъдие и вътрешна сигурност“.

„Предсрочни парламентарни избори означават липса на бюджетна процедура, липса на средства по инвестиционните програми на общините и в крайна сметка, абсолютна несигурност и бездействие от страна на държавата. Този вот не предлага никакви реални алтернативи“, посочи Зафиров. По думите му, в ден като днешния е хубаво е да се види балансът. „От едната страна е правителството, което работи – властта, която генерира средства, полага усилия тези средства да стигнат до хората и от другата страна стои една слаба, абсолютно неефективна опозиция, която не предлага никаква алтернатива, освен крещене и всячески опити да се дестабилизира обстановката“, коментира вицепремиерът.

Регионалният министър Иван Иванов отбеляза, че най-сериозният инструмент – вотът на недоверие, се е превърнал в „дъвка на опозицията“.

Зафиров благодари на кмета на община Шумен Христо Христов и отбеляза добрата работа на екипа му за старта на програмата и за поканата да участва в церемонията по старта на програмата. Също така отчете, че тя е потвърждение от една страна на отношението на правителството към общините и от друга на отношението на правителството към домакинствата чрез програмата за саниране.

„Държавата стои зад тези ваши усилия, насърчава ги, но за да се случват тези проекти, те трябва да тръгват от Вас“, обърна се вицепремиерът към кмета на Шумен. „Искам да поздравя и министъра на регионалното развитие, защото благодарение на него и усилията на неговия екип, успяхме тези средства наистина да ги спасим и да стартираме такъв тип програми“, добави той.

Очаква се в Шумен да бъдат санирани общо 20 многофамилни сгради и пет сгради на Община Шумен за над 35 млн. лева по Плана за възстановяване и устойчивост.