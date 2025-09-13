РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Общата посока на цените на зърнените храни е низходяща

зърно

През изминалата седмица пазарите на зърно и петрол претърпяха спад в цените, породен от комбинация от голямо предлагане и опасения за отслабващо търсене. Борсовите цени отразяват тези низходящи основи, с едно забележително изключение при царевицата в САЩ. Това отбелязват експертите от „Софийска стокова борса“.

Общата посока на цените на зърнените култури, особено на пшеницата, е низходяща. Основните движещи сили са големите реколти в Северното полукълбо. Слабото търсене от ключови вносители, заедно с пренасочването на украинския износ, засилва този натиск за спад в цените.

Фючърсите на пшеницата в САЩ се търгуваха на около 5.20 долара/бушел към 12 септември, което е спад спрямо началото на седмицата. Цените на царевицата се задържаха, като фючърсите се търгуваха на около 4.19 долара/ бушел, леко повишение за седмицата. Това вероятно се дължи на опасенията за потенциална ранна слана, която може да засегне добивите, и на по-балансираната картина на вътрешното търсене и предлагане.

Европейският съюз очаква рекордна реколта от мека пшеница тази година.

Адванс Терафонд

Това оказва натиск върху цените, като фючърсите на хлебната пшеница на борсата Euronext се търгуват на около 189 евро/т за декемврийския контракт. Решението на ЕС да възстанови вносните квоти за украинска пшеница принуждава Украйна да търси нови пазари, което оказва допълнителен натиск върху цените в Северна Африка и Азия.

Производството на пшеница в Русия се очаква да бъде на рекордно високо ниво.

Цените на руския износ са спаднали, тъй като фермерите продават от новата реколта, а Русия остава силен конкурент на световния пазар.

Производството на зърно в Украйна е по-добро от очакваното.

С ограничаването на пазара на ЕС, Украйна пренасочва износа си към традиционните пазари, което допринася за глобалното свръхпредлагане и оказва допълнителен натиск върху международните цени.

Цените на суровия петрол бяха нестабилни,

но имаха тенденция към спад през изминалата седмица в резултат на отслабващото търсене и глобалното свръхпредлагане.

Запасите от суров петрол и бензин в САЩ се увеличиха неочаквано миналата седмица. Фючърсите на суровия петрол WTI (West Texas Intermediate) се търгуваха на приблизително 61.85 долара/барел, което е спад спрямо началото на седмицата.

петрол

Европейският петрол сорт Brent, следва подобна низходяща тенденция, търгувайки се на около 65.86 долара/барел. Това се дължи на опасенията за отслабващото търсене в САЩ. Износът на руски суров петрол Urals остава стабилен.

Търговията на „Софийска стокова борса“ в подкръг „Зърно“ се раздвижи. 

Търсенето на насипна фуражна пшеница се реализира, като сделките бяха на 340 лв./т (173.84 евро/т.). Останалите сделки бяха за фуражен ечемик на 300 лв./т (153.39 евро/т), като котировките продава „слязоха“ надолу от 400 лв./т (204.52 евро/т). Предлагането на голямо количество хлебна пшеница от стари реколти също продължава – 450 лв./т (230.08 евро/т), а купувачите отговарят с начална цена от 270 лв./т (138.05 евро/т).

В подкръг „Хранителни стоки” цените на основните стоки са стабилни

при непроменено ниво на началните цени. Има множество оферти за продажба на семена и ядки на цени, вариращи от 2500 (1278.23 евро/т) до 6800 лв./т (3476.78 евро/т).

В подкръг „Индустриални стоки” сделки имаше за сол за посипване на пътища на 178 лв./т (91.01 евро/т), за пелети на 550 лв./т (281.21 евро/т), за газ пропан бутан от 874 до 880 лв./хил. л (446.87 – 449.94 евро/хил. л) и за газьол за ПКЦ в диапазон 2038.90 – 2065 лв./хил. л (1042.47 – 1055.82 евро/хил. л). При металите се реализираха скрап от черни метали на 160 лв./т (81.81 евро/т) и скрап от алуминий на 1690 лв./т (864.08 евро/т).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

По-сигурни ли ще се чувствате след приемането на Закона за атракционите?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени