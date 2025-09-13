Общата посока на цените на зърнените храни е низходяща

През изминалата седмица пазарите на зърно и петрол претърпяха спад в цените, породен от комбинация от голямо предлагане и опасения за отслабващо търсене. Борсовите цени отразяват тези низходящи основи, с едно забележително изключение при царевицата в САЩ. Това отбелязват експертите от „Софийска стокова борса“.

Общата посока на цените на зърнените култури, особено на пшеницата, е низходяща. Основните движещи сили са големите реколти в Северното полукълбо. Слабото търсене от ключови вносители, заедно с пренасочването на украинския износ, засилва този натиск за спад в цените.

Фючърсите на пшеницата в САЩ се търгуваха на около 5.20 долара/бушел към 12 септември, което е спад спрямо началото на седмицата. Цените на царевицата се задържаха, като фючърсите се търгуваха на около 4.19 долара/ бушел, леко повишение за седмицата. Това вероятно се дължи на опасенията за потенциална ранна слана, която може да засегне добивите, и на по-балансираната картина на вътрешното търсене и предлагане.

Европейският съюз очаква рекордна реколта от мека пшеница тази година.

Това оказва натиск върху цените, като фючърсите на хлебната пшеница на борсата Euronext се търгуват на около 189 евро/т за декемврийския контракт. Решението на ЕС да възстанови вносните квоти за украинска пшеница принуждава Украйна да търси нови пазари, което оказва допълнителен натиск върху цените в Северна Африка и Азия.

Производството на пшеница в Русия се очаква да бъде на рекордно високо ниво.

Цените на руския износ са спаднали, тъй като фермерите продават от новата реколта, а Русия остава силен конкурент на световния пазар.

Производството на зърно в Украйна е по-добро от очакваното.

С ограничаването на пазара на ЕС, Украйна пренасочва износа си към традиционните пазари, което допринася за глобалното свръхпредлагане и оказва допълнителен натиск върху международните цени.

Цените на суровия петрол бяха нестабилни,

но имаха тенденция към спад през изминалата седмица в резултат на отслабващото търсене и глобалното свръхпредлагане.

Запасите от суров петрол и бензин в САЩ се увеличиха неочаквано миналата седмица. Фючърсите на суровия петрол WTI (West Texas Intermediate) се търгуваха на приблизително 61.85 долара/барел, което е спад спрямо началото на седмицата.

Европейският петрол сорт Brent, следва подобна низходяща тенденция, търгувайки се на около 65.86 долара/барел. Това се дължи на опасенията за отслабващото търсене в САЩ. Износът на руски суров петрол Urals остава стабилен.

Търговията на „Софийска стокова борса“ в подкръг „Зърно“ се раздвижи.

Търсенето на насипна фуражна пшеница се реализира, като сделките бяха на 340 лв./т (173.84 евро/т.). Останалите сделки бяха за фуражен ечемик на 300 лв./т (153.39 евро/т), като котировките продава „слязоха“ надолу от 400 лв./т (204.52 евро/т). Предлагането на голямо количество хлебна пшеница от стари реколти също продължава – 450 лв./т (230.08 евро/т), а купувачите отговарят с начална цена от 270 лв./т (138.05 евро/т).

В подкръг „Хранителни стоки” цените на основните стоки са стабилни

при непроменено ниво на началните цени. Има множество оферти за продажба на семена и ядки на цени, вариращи от 2500 (1278.23 евро/т) до 6800 лв./т (3476.78 евро/т).

В подкръг „Индустриални стоки” сделки имаше за сол за посипване на пътища на 178 лв./т (91.01 евро/т), за пелети на 550 лв./т (281.21 евро/т), за газ пропан бутан от 874 до 880 лв./хил. л (446.87 – 449.94 евро/хил. л) и за газьол за ПКЦ в диапазон 2038.90 – 2065 лв./хил. л (1042.47 – 1055.82 евро/хил. л). При металите се реализираха скрап от черни метали на 160 лв./т (81.81 евро/т) и скрап от алуминий на 1690 лв./т (864.08 евро/т).