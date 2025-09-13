Rheinmetall трябва да инвестира повече в евтини системи за борба с дронове

Главният изпълнителен директор на Rheinmetall („Райнметал“) – най-големият германски контрагент в областта на отбраната, заяви, че Европа трябва да увеличи инвестициите си в нискобюджетни системи за противовъздушна отбрана, за да противодейства на нарастващата заплаха от руски дронове. В реч след нахлуването на руски безпилотни летателни устройства в полското въздушно пространство на 11 септември, Армин Папергер каза още, че компанията му е готова да предостави на Варшава възможности за противовъздушна отбрана, за да помогне на страната да се защити, ако такава помощ бъде поискана.

Европа трябва да разработи системи за борба с дронове „по много евтин начин“, като същевременно увеличи производствения си капацитет, коментира Папергер за „Файненшъл таймс“ по време на изложението DSEI в Лондон. „Смятам, че Украйна се нуждае от двойно повече от това, което има в момента, но трябва да инвестираме в Европа, защото Европа няма почти нищо“, каза той.

Въпреки това производственият потенциал нараства. „Райнметал“ увеличи собствения си капацитет и иска да произвежда 200 броя годишно от своите мобилни системи за противовъздушна отбрана Skyranger. „Възможностите са налице, технологията е налице и капацитетът ще се увеличи“, обобщи Папергер. Компанията очаква да започне да доставя Skyranger на Украйна от края на 2025-а нататък.

Изграждането на европейските способности за противовъздушна отбрана става все по-спешно, тъй като Русия засили атаките си с дронове срещу Украйна. През последните седмици страните от Европейския съюз се съгласиха да изпратят системи за защита срещу нападения от въздуха и боеприпаси в Киев от собствените си запаси. А нахлуването на руски безпилотни самолети в Полша се разглежда като изпитание за отбранителните способности на НАТО.

Папергер отбеляза, че традиционните системи за противовъздушна отбрана, базирани на ракети, са скъпи в сравнение с производствените разходи за дронове. „Да се ​​изстреля оръжие за 200 хиляди или 500 хиляди долара срещу дрон за 20 хиляди долара е абсолютно безсмислено“, каза той. Още повече, цената на дроновете вероятно ще продължи да пада и „ние имаме система, която им противодейства, за 5000 долара и това е икономически изгодно“.

„Райнметал“ се превърна в ключов партньор за Украйна след пълномащабното нахлуване на Русия през февруари 2022 г. и е една от най-печелившите корпорации от скока на европейските военни разходи. Папергер е уверен, че тя ще постигне амбициозните цели за рентабилност и приходи: 20% марж на печалба при прогнозирани продажби от 40-50 милиарда евро през 2030 година.

Германският отбранителен гигант се разглежда като ключов играч в стремежа на ЕС да консолидира отбранителните си дейности, а шефът му следва агресивна стратегия за растеж, като бързо се разраства от боеприпаси и танкове до противовъздушна отбрана и сателити. Компанията е напът да сключи сделка за закупуване на частния военноморски корабостроител Naval Vessels Luerssen.

„Райнметал“ задълбочи също така и връзките си с американски конкуренти в Европа, включително и артньорство с „Локхийд Мартин“ за изграждане на централния фюзелаж за изтребителя F-35 в Германия. Папергер обаче увери, че компанията не е заинтересована да се конкурира с европейския аерокосмически шампион „Еърбъс“ като се насочва към производството на самолети.

Акциите на „Райнметал“ скочиха рязко през последните три години, превръщайки я в най-успешния член на германския борсов индекс DAX, оценявайки я на над 85 милиарда евро – недалеч от пазарната капитализация от 90 милиарда евро на „Локхийд Мартин“ – най-голямата изцяло отбранителна група в света.

Папергер обаче се е прицелил в първото място. „В момента „Локхийд Мартин“ е номер едно, ние сме номер две. Така че не е толкова лошо. Знам, че… никой не иска да бъде номер две, но това не трябва да е завинаги“, коментира германецът.