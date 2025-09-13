Вотът на недоверие е преписан от стари доклади, кабинетът има подкрепата на мнозинството, заяви Желязков

Премиерът Росен Желязков коментира внесения от ПП–ДБ с подписите на АПС и МЕЧ вот на недоверие към правителството в сферата на правосъдието и вътрешните работи, подкрепен от цялата опозиция, предаде DarikNews. „Тук стои въпросът ще бъде ли допуснато в нарушение на Конституцията разглеждане на въпроси, които вече са разглеждани. Ние ще превърнем този вот в разговор за казуси. Мотивите са преписани от доклада на комисията за върховенството на закона за 2024 година“, заяви премиерът.

Желязков изрази надежда обществото да направи разлика между отделните власти и подчерта, че това не бива да бъде дебат „на гърба на съдебната власт“. Той добави, че разчита на парламентарното мнозинство да подкрепи кабинета, защото това е „единствената гаранция“ за решаване на наследени проблеми.

За водната криза в Плевен министър-председателят коментира, че правителството вече предлага решения. „Всичките проблеми от десетилетия назад започнаха да заливат. Проблемът с водната криза на Плевен е отдавна, язовирът е строен през 1978 година“, каза той. По думите му, градът не е реализирал свой воден цикъл, което прави недостатъчни и по-големи водни обеми.

„Не сме правителство еднодневка. Ние сме заедно, имаме доверие помежду си и знаем как да решаваме проблемите. Това е въпрос на политическа класа“, подчерта премиерът.

Министър-председателят и председателят на ГЕРБ Бойко Борисов присъстват на регионална академия на младежката организация на партията в Кюстендил.