Навлизането на руски дронове в Полша е сериозна провокация, а не случайност, заяви полският посланик у нас

„След атаката с руски дронове във въздушното пространство на Полша стана ясно, че не става въпрос за случайност, а за сериозна провокация.“ Това заяви пред NOVA посланикът на Полша у нас Мачей Шимански.

Той припомни, че Полша временно затвори въздушното си пространство и летището във Варшава, след като бяха засечени около 19 дрона. По думите му, те не са били натоварени с експлозиви, но са били снабдени с големи резервоари за гориво, което показва целта им да достигнат по-далеч.

Шимански подчерта, че помощта на съюзниците от НАТО е била ключова за неутрализирането на заплахата, като особено важна е била намесата на нидерландски самолети. Подкрепа са оказали също Франция, Италия и Германия.

За позицията на американския президент Доналд Тръмп дипломатът отбеляза: „Тръмп се опитва да смири Русия, вярвайки, че Путин ще прояви разум“.

Според него Европа е реагирала твърде късно на агресивното поведение на Русия: „Трябваше да бъдат взети по-сериозни мерки още преди години. Сега плащаме цената – висока, и не само финансова“.

Шимански съобщи, че Варшава и Киев работят активно за подобряване на защитата срещу дронове. Външният министър Радослав Шикорски е бил в Киев, където е финализирал споразумение за обмен на опит и технологии.

„Истинска война няма да започне, но не изключвам изпращането на дронове с експлозиви в бъдеще“, предупреди посланикът. Той подчерта, че макар НАТО да има огромно преимущество по суша и въздух, малките дронове остават сериозно предизвикателство.