Институцията на омбудсмана няма място в „домовата книга“ за служебни премиери, заяви Велислава Делчева

Институцията на омбудсмана бе неправилно включена в т.нар. домова книга, където се посочват възможни кандидати за служебен премиер. Това заяви в ефира на БНТ омбудсманът Велислава Делчева.

„Омбудсманът е призван да защитава гражданите от нарушения на държавата и няма как да бъде разглеждан като неин ръководител. Освен това неговият профил е свързан с правата на човека, което е съвсем различно от профила на служебен премиер“, подчерта Делчева.

Тя изтъкна, че при срещи с граждани никой не я пита за евентуално премиерско назначение, а за ежедневните проблеми, които ги засягат. „Това е една вероятност, но в „домовата книга“ фигурират и други позиции, измежду които президентът може да избере“, уточни общественият защитник.

По повод назначаването на Мария Филипова за заместник-омбудсман Делчева коментира, че позицията е напълно независима и не е политически обвързана. „Вече имаме разпределени задачи, предстоящи приемни и пътувания в малките градове във връзка с еврото, както и общи идеи за законодателни предложения. За мен е важно как тя ще върши работата си като заместник-омбудсман“, каза още омбудсманът.