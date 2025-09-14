Американският държавен секретар Марко Рубио е на посещение в Израел

Американският държавен секретар Марко Рубио пристигна в Израел, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

Визитата му идва малко след като Рубио подчерта, че правителството на президента Доналд Тръмп непоколебимо подкрепя Израел, въпреки скорошните удари, нанесени от израелските сили по територията на Катар.

По данни на Държавния департамент целта на посещението е да се гарантира на Израел подкрепата на Вашингтон в момент на повишено напрежение и в навечерието на годишната сесия на Общото събрание на ООН, на която няколко страни планират да признаят палестинска държава.