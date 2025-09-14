Взети са мерки за защита на въздушното ни пространство, увери Желязков

Взети са мерки за защита на въздушното ни пространство, особено в североизточната част на страната. Това заяви премиерът Росен Желязков при откриването на последния участък от автомагистрала „Европа“.

Той уточни, че мерките са част от подсилването на югоизточния фланг на НАТО. „Внимателно наблюдаваме ситуацията, има протокол, който се следва. Трябва да гарантираме и сигурността на гражданското въздухоплаване“, подчерта министър-председателят.

По думите му, Руската федерация също ще подхожда внимателно, за да избегне инциденти над Черно море, където въздушният трафик е изключително интензивен.

„Много внимателно наблюдаваме в рамките на ангажиментите ни като югоизточен фланг на Алианса с оглед сигурността на страната, българските граждани и въздухоплаването. България е готова да реагира при възникване на ситуация“, увери Желязков.

Премиерът определи последните инциденти с навлизане на дронове в съседни страни като „тестове на готовността на Алианса“, които нямат нападателен характер, но всяка провокация трябва да бъде отразена по подходящ начин.

В събота дрон наруши въздушното пространство на Румъния по време на руска атака срещу Украйна, а Полша вдигна бойни самолети в превантивна операция заради риск от удари в близки украински райони.