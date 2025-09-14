Златото надхвърли рекордната си, коригирана спрямо инфлацията цена, от 1980 година

Златото постигна поредния си финансов успех през седмицата, надхвърляйки коригирания си спрямо инфлацията пик, достигнат преди повече от 45 години под натиска на нарастващата тревога за икономическата траектория на Съединените щати. Пазарната оценка на жълтия метал за незабавна доставка се е повишила с около 5% от началото на септември досега, а котировката му се изкачи до най-високата в историята стойност от 3674.27 щ. долара за тройунция на 9 септември.

През тази година скъпоценната суровина е завоювала над 30 рекордни номинални оценки, като в последният етап от подема си тя успя да преодолее и коригирания спрямо инфлацията пик от 21 януари 1980 г., когато цените достигнаха 850 долара за тройунция. Като се вземат предвид десетилетията на увеличение на потребителските цени, това се равнява на около 3590 долара за тройунция, въпреки че има множество методи за инфлационна компенсация, някои от които поставят върховата стойност от 1980-а на по-ниски нива. Анализаторите и инвеститорите обаче са единодушни, че златото вече е прескочило стабилно историческия си максимум, засилвайки допълнително качествата му като вековна защита срещу растящите цени и отслабващите валути.

„Златото е много уникален актив с историческата си способност в продължение на стотици, ако не и хиляди, години да играе тази роля“, коментира Робърт Мълин – мениджър на портфейли в Marathon Resource Advisors.

Скъпоценният актив за незабавна доставка приключи седмичната си търговия на 12 септември с котировка от 3643.14 щ. долара за тройунция.

Цената на благородния метал се е повишила с близо 40% през тази година след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп намали данъците, разшири глобалната си търговска война и се амбицира да постигне безпрецедентно влияние върху Федералния резерв. Продажбите на зелените пари и дългосрочните американски държавни облигации са доказателство за ерозиращия апетит за американски активи и подхранва съмненията дали дълговите инструменти на страната остават надеждно убежище във времена на смут.

Когато златото достигна 850 щ. долара за тройунция през януари 1980 г., Америка се бореше с колапс на валутата, скок на инфлацията и настъпателна рецесия. Цената му се беше удвоила през предишните два месеца, след като тогавашният президент Джими Картър замрази иранските активи в отговор на кризата със заложници в Техеран, което повиши риска от притежаване на активи в щатски долари за някои чуждестранни централни банки.

„Златото само отчита подновеното схващане, че инфлацията може да бъде и все още е проблем, но също така и несигурността в света“, посочва Кармен Райнхарт, бивш старши вицепрезидент и главен икономист на Световната банка. Тя допълва, че ролята на жълтия метал като защитник срещу инфлация е била водещ фактор за популярността му през 70-те и 80-те години на миналия век, но преди тях винаги е имало изключително значение в несигурни времена.

В сравнение с параболичния скок до пика през 1980 г. и последвалия рязък срив, сегашният възход се развива с доста по-ниски колебания. Това отчасти се дължи на далеч по-ликвидния и достъпен пазар за инвеститорите, както и на разширяващата се база от участници, които компенсират слабостта в традиционните области на търсене.

Благодарение на ценовия ръст, стойността на златните кюлчета в лондонските трезори, надхвърли 1 трилион долара за първи път през август и измести еврото от второто място по дял в световните резерви на централните банки.

По оценка на експерти на агенция „Блумбърг“, златото е надценено по отношение на историческите норми, с изключение на един ключов аспект: в сравнение с американските акции то все още изглежда евтино и цените биха могли да се повишат още, ако фондовите борси тръгнат надолу. Защото в този случай благородният метал ще служи като сигурна застраховка.

Завръщането на златото е поразително завръщане за актив, който беше осмиван от централните банкери през 90-те години на миналия век и в началото на новия, тъй като краят на студената война, раждането на еврозоната и присъединяването на Китай към Световната търговска организация доведоха до нова ера на глобализация, подкрепена от щатския долар. А с подема на фондовите пазари много частни инвеститори също обърнаха гръб на скъпоценния актив.

Сега обаче много централни банки отново купуват злато, за да диверсифицират валутните си портфейли от долара и да се изолират от санкции, насочени към противниците на Съединените щати. Цените почти се удвоиха след нахлуването на Русия в Украйна и последвалото като наказателна мярка замразяване на задграничните активи на Кремъл, а възходът стана по-интензиван след встъпването в длъжност на Тръмп когато институционалните инвеститори също започнаха да правят златни вложения. Подкрепа оказаха и спорадичните покупки в Китай и възраждането на популярността на търгуваните на борсите фондове, направили метала по-достъпен за дребните играчи.

Последният пробив на историческия пик дойде в резултат на залозите на търговците, че Федералният резерв ще започне скоро да понижава лихвените проценти, за да предотврати криза на пазара на труда и потенциален икономически спад. В исторически план намаленията на лихвените проценти са повишавали привлекателността на златото в сравнение с доходоносните активи, като държавните ценни книжа, и същевременно са оказвали натиск върху долара. А с безпрецедентната атака на Тръмп срещу независимостта на централната банка, инвеститорите в жълтия метал стават все по-бдителни към възможността Федералния резерв да бъде принуден да редуцира агресивно лихвите дори в условията на нарастващите инфлационни рискове.

Подобна динамика се затвърди в началото на 70-те години на миналия век, с обезценяването на зелените пари заради натиска на тогавашния президент Ричард Никсън върху централните банкери да поддържат ниски лихвени проценти и помогна за старта на колосалния златен подем. А двойният петролен шок от това десетилетие в крайна сметка помогна за достигането на върховите 850 щ. долара за тройунция.

„Можех да разчета какво се случва по света: Всяка държава натрупваше огромен дълг, всяка държава печаташе пари и обезценяваше валутата си“, коментира Джим Роджърс – съосновател на Quantum Fund заедно с Джордж Сорос, който започнал да купува златни кюлчета в началото на 70-те години на миналия век. И обяснява, че е прочел достатъчно, за да знае, че златото и среброто са начин да се защитиш в такива времена.



