Откриха последния участък от магистрала „Европа“

Открит бе последният участък от магистрала „Европа“. С това цялото трасе от ГКПП „Калотина“ до София вече е завършено и ще се пътува изцяло по магистрален път.

На събитието присъстваха премиерът Росен Желязков, външният министър Георг Георгиев и регионалният министър Иван Иванов, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и председателят на регионалната комисия в парламента Николай Нанков.

Магистрала „Европа“ е част от Трансевропейската транспортна мрежа и първата българска магистрала, която свързва две граници. Трасето е с обща дължина 63 км – започва от граничния пункт Калотина със Сърбия и се свързва със Северната скоростна тангента, която разпределя трафика към АМ „Хемус“ и АМ „Тракия“.

„Днес, без фанфари и без ленти, даваме началото на активната експлоатация на магистрала „Европа“. Строежът започна през 2018 година като магистрала „Калотина“. След години забавяне, благодарение на коалиционното партньорство успяхме да довършим този ключов проект“, заяви премиерът Росен Желязков.

По думите му, строителството на ключови инфраструктурни обекти продължава активно. „Скоро ще дадем възможност на хората да усетят, че и по „Хемус“ се строи. Инфраструктурата не само осигурява по-бързо и удобно придвижване, но и повишава безопасността и качеството на живот“, подчерта премиерът.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов напомни, че трасето е минавало през скали, населени места, гора и е трябвало международна ж.п. линия да бъде изместена, като строителството е трябвало да бъде завършено преди три години и забавянето е оскъпило обекта с 50%.

През октомври ще започне строителството на обхода на Кресна. Планът на правителството е до 2031 г. да бъде завършено едното платно на АМ „Струма“ в най-проблемния участък между Симитли и Кресна.