Денят по диагонал – 13 септември 2025 г.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов разкритикува действията на МВР заради прибързаните изявления след инцидента с полицейския началник в Русе. Според него първоначалната грешка е била, че различни институции – областният управител и кметът, са дали разнопосочни версии още в първите часове.

Министерството на търговията на Китай обяви, че започва анти-дъмпингово разследване срещу някои американски аналогови чипове, става ясно от официално изявление, публикувано на 13 септември. Това се случва само ден след като Вашингтон прибави още китайски компании към списъка от юридически лица, забраняващ на американски фирми да правят доставки за тях без правителствено позволение, и преди срещата на американския министър на финансите Скот Бесънт с китайския вице-премиер Хе Лифенг в Мадрид за преговори по търговския обмен и други въпроси.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп настоя държавите – членки на НАТО, незабавно да прекратят вноса на руски петрол и да въведат мащабни санкции срещу Русия, за да бъде прекратена войната в Украйна. Призивът е отправен в писмо до съюзниците и публикуван в социалните мрежи, съобщават световните агенции.

Председателят на Европейския банков орган испанецът Хосе Мануел Кампа (на 61 г.) съобщи, че е подал оставка и ще се оттегли от поста на 31 януари 2026 година. Той не посочи никакви причини за решението си.

Компанията xAI е извършила мащабно преструктуриране на екипа, участващ в обучението на моделите Grok AI. Това съобщи Business Insider, позовавайки се на вътрешна кореспонденция.