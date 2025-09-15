Капитализацията на Alphabet достигна 3 трилиона долара за първи път в историята

На 15 септември акциите на Alphabet, собственикът на Google, поскъпнаха с 4 процента. Така компанията стана четвъртата в света с капитализация над 3 трилиона долара.

По-рано Nvidia, Microsoft и Apple преминаха тази граница. Капитализацията на Alphabet вече е 3.03 трилиона долара.

Акциите на Alphabet се повишиха значително, след като на 3 септември американски съд разреши на Google да не продава браузъра Chrome. През последния месец акциите на корпорацията са поскъпнали с 22.4 процента.

Alphabet Inc. е мултинационален технологичен конгломерат, холдингова компания със седалище в Маунтин Вю, Калифорния. Alphabet е третата по големина технологична компания в света по приходи, след Amazon и Apple, най-голямата технологична компания по печалба и една от най-ценните компании в света.

Създадена е чрез преструктуриране на Google на 2 октомври 2015 г. и става холдингова компания майка на Google и няколко бивши дъщерни дружества на Google.

Alphabet е листвана в секцията за големи компании на Nasdaq

под символите GOOGL и GOOG и двата класа акции са компоненти на основни индекси на фондовия пазар като S&P 500 и NASDAQ-100.

Alphabet се счита за част от групата Big Tech, наред с Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon и Meta.