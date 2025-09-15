Сътрудничеството ни с Китай в областта на земеделието и храните се разширява

„През последните години традиционно доброто сътрудничеството между България и Китай в областта на земеделието и храните се развива много активно и постоянно се разширява“. Това каза заместник-министърът на земеделието и храните д-р Лозана Василева при откриването на Българо-Китайски бизнес форум, който се провежда в рамките на Осемнадесетата сесия на Българо-китайската междуправителствената комисия за икономическо сътрудничество в София.

През 2023 г. търговията със селскостопански и хранителни стоки между България и Китай достигна рекордната стойност 640.6 млн. щ. д., като стойността на българския аграрен износ за китайския пазар нарасна двойно на годишна база до 517.6 млн. щ. долара.“ Заместник министърът подчерта, че през 2022 и 2023 г. България заема първо място сред страните от Централна и Източна Европа по отношение износа на земеделски и хранителни стоки за Китай.

През последните години МЗХ и Българската агенция по безопасност на храните съвместно с Генералната митническа администрация на Китайската народна република, работят интензивно за приключване на процедурите за изпълнение изискванията за внос в Китай на редица български селскостопански и хранителни продукти. „Започнати са 39 такива процедури, като 12 от тях вече са приключени с официално одобрение на съответните сертификати“, посочи д-р Василева. Приключването на останалите процедури ще създаде условия за значително увеличаване на българските селскостопански и хранителни продукти, изнасяни за Китай.

Заместник-министърът подчерта и важното значение на

Центъра за насърчаване на сътрудничество в областта на селското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ,

който от откриването си през 2015 г. в София се доказа като важен инструмент за насърчаване на сътрудничеството между Китай и страните от ЦИЕ в областта на земеделието и храните.

Китайски фирми развиват успешен бизнес в България в областта на земеделието и преработвателната промишленост.

Във форума участваха министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов и заместник-министърът на търговията на КНР г-н Лин Дзи, в качеството им на съпредседатели на Междуправителствената комисия, посланикът на КНР в България г-жа Дай Цинли и председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов.