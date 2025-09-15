Американски военни изненадващо пристигнаха в Беларус, за да наблюдават учения с Русия

Американски военни наблюдаваха съвместните военни маневри на Русия и Беларус. Те са били поканени от беларуския министър на отбраната Виктор Хренин, който им казал, че могат да видят „всичко, което ги интересува“, предаде Ройтерс.

Съвместното учение „Запад-2025“ започна на тренировъчни полигони в двете страни в петък. Присъствието на американци в Беларус бе определено като изненадващо и се възприема като пореден знак за затоплянето на отношенията между Вашингтон и тази страна.

Джон Коул, представител на американския президент Доналд Тръмп, бе в Минск миналата седмица за преговори с беларуския лидер Александър Лукашенко, който се съгласи да освободи 52 затворници, сред които журналисти и политически опоненти. В замяна САЩ отмениха санкциите срещу беларуската национална авиокомпания „Белавия“, като ѝ позволиха да обслужва и купува компоненти за самолети си „Боинг“.