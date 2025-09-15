Какво се случва с кръвното ви налягане, когато ядете сол

Солта е почти във всичко, което ядете – ето как влияе на кръвното налягане.
Защо солта влияе на кръвното налягане
Солта често е наричана „лошият герой“ за сърцето, но истината е, че натрият – основният ѝ компонент – е жизненоважен. Той регулира водния баланс в организма, подпомага предаването на нервни импулси и свиването и отпускането на мускулите, включително на сърцето.
Проблемът идва от количествата. Повечето хора консумират значително повече от препоръчаното, което кара тялото да задържа вода. Това повишава обема на кръвта и налягането в артериите – подобно на по-силна струя в градински маркуч. С времето това натоварва сърцето и съдовете и увеличава риска от инфаркт, инсулт, сърдечна недостатъчност и бъбречни заболявания.
Американските хранителни препоръки съветват здравите възрастни да приемат не повече от 2 300 mg натрий на ден (около 1 чаена лъжичка сол). Въпреки това средният прием е около 3 300 mg.
За хора с високо кръвно, диабет или бъбречни заболявания препоръката е още по-ниска – около 1 500 mg дневно, което доказано понижава риска от сърдечносъдови заболявания.
Съвети за намаляване на приема на сол
- Гответе повече у дома. Така контролирате количеството сол в храната.
- Следете скритите източници. Хляб, зърнени закуски, колбаси, консерви, сосове и готови ястия често са богати на натрий.
- Четете етикетите. Обърнете внимание на размера на порцията и броя порции в опаковката.
- Подправяйте без сол. Използвайте билки, подправки, лимон, оцет или смеси без сол.
- Избирайте консерви „без добавена сол“. Ако няма такива, изплакнете продуктите – това намалява съдържанието на натрий с до 40%.
- Яжте храни, богати на калий. Зеленолистни, бобови, картофи, банани, портокали, авокадо – те балансират ефекта на натрия.
- Пийте достатъчно вода. Хидратацията помага за поддържане на здравословен баланс на натрий.
- Движете се. Физическата активност и изпотяването подпомагат регулирането на нивата на натрий и кръвното налягане.
Малко количество сол е необходимо за баланса на течности и електролити, но прекомерната консумация води до високо кръвно налягане и повишен риск за сърцето.
- Здрави възрастни: до 2 300 mg/ден
- Хора с високо кръвно, диабет или бъбречни проблеми: до 1 500 mg/ден
Редовно следете кръвното си налягане и се консултирайте с лекар, ако имате фамилна обремененост.