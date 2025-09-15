Какво се случва с кръвното ви налягане, когато ядете сол

Солта е почти във всичко, което ядете – ето как влияе на кръвното налягане.

Защо солта влияе на кръвното налягане

Солта често е наричана „лошият герой“ за сърцето, но истината е, че натрият – основният ѝ компонент – е жизненоважен. Той регулира водния баланс в организма, подпомага предаването на нервни импулси и свиването и отпускането на мускулите, включително на сърцето.

Проблемът идва от количествата. Повечето хора консумират значително повече от препоръчаното, което кара тялото да задържа вода. Това повишава обема на кръвта и налягането в артериите – подобно на по-силна струя в градински маркуч. С времето това натоварва сърцето и съдовете и увеличава риска от инфаркт, инсулт, сърдечна недостатъчност и бъбречни заболявания.

Колко сол ни е нужна?

Американските хранителни препоръки съветват здравите възрастни да приемат не повече от 2 300 mg натрий на ден (около 1 чаена лъжичка сол). Въпреки това средният прием е около 3 300 mg.

За хора с високо кръвно, диабет или бъбречни заболявания препоръката е още по-ниска – около 1 500 mg дневно, което доказано понижава риска от сърдечносъдови заболявания.

Съвети за намаляване на приема на сол

Гответе повече у дома. Така контролирате количеството сол в храната.

Така контролирате количеството сол в храната. Следете скритите източници. Хляб, зърнени закуски, колбаси, консерви, сосове и готови ястия често са богати на натрий.

Хляб, зърнени закуски, колбаси, консерви, сосове и готови ястия често са богати на натрий. Четете етикетите. Обърнете внимание на размера на порцията и броя порции в опаковката.

Обърнете внимание на размера на порцията и броя порции в опаковката. Подправяйте без сол. Използвайте билки, подправки, лимон, оцет или смеси без сол.

Използвайте билки, подправки, лимон, оцет или смеси без сол. Избирайте консерви „без добавена сол“. Ако няма такива, изплакнете продуктите – това намалява съдържанието на натрий с до 40%.

Ако няма такива, изплакнете продуктите – това намалява съдържанието на натрий с до 40%. Яжте храни, богати на калий. Зеленолистни, бобови, картофи, банани, портокали, авокадо – те балансират ефекта на натрия.

Зеленолистни, бобови, картофи, банани, портокали, авокадо – те балансират ефекта на натрия. Пийте достатъчно вода. Хидратацията помага за поддържане на здравословен баланс на натрий.

Хидратацията помага за поддържане на здравословен баланс на натрий. Движете се. Физическата активност и изпотяването подпомагат регулирането на нивата на натрий и кръвното налягане.

Малко количество сол е необходимо за баланса на течности и електролити, но прекомерната консумация води до високо кръвно налягане и повишен риск за сърцето.

Здрави възрастни: до 2 300 mg/ден

Хора с високо кръвно, диабет или бъбречни проблеми: до 1 500 mg/ден

Редовно следете кръвното си налягане и се консултирайте с лекар, ако имате фамилна обремененост.