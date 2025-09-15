BIS: пазарният възход прикрива дълбоки пукнатини в глобалното стопанство

Банката за международни разплащания (BIS) предупреди, че регистрираните напоследък печалби на финансовите пазари не отразяват адекватно опасностите, произтичащи от по-високите равнища на държавните дългове и нарушения световен търговски обмен. Инвеститорите както в акции, така и в облигации, насърчени от перспективите за по-солидни държавни разходи и по-ниски лихви по заемите, вдъхнаха оптимизъм, който може да представи света в по-светли от реалните краски, подчерта базираната в Базел институция.

„Тази много оптимистична оценка изглежда пренебрегва някои от съществуващите предизвикателства в реалната икономика“, заяви за репортери Хюн Сонг Шин – ръководител на паричния и икономически отдел на BIS. Пазарите са „уязвими на преоценки заради лоши новини“, добави той.

Забележките са отражение на безпокойството сред банкерите от Базел от представения разбор на последното тримесечие, публикуван на 15 септември, и описания като „рисков тон“ от страна на инвеститорите. Намаляването на лихвените проценти в еврозоната и Обединеното кралство, както и очакванията за подобни действия от Федералния резерв, дадоха рамо на този подем, в комбинация със съобщенията за фискални разходи в Съединените щати и Германия. Възходът на глобалните пазари е подгряван и от ентусиазма от изкуствения интелект.

Банката за международни разплащания предупреждава, че оптимистичните пазари контрастират с „нарастващо безпокойство“ за фискалните перспективи в развитите икономики, което се вижда от стръмния тренд на кривата на доходност в най-продължителния период до падежите във всички основни юрисдикции, между 10- и 30-годишните облигации.

Шин повтори предишните предупреждения на своята институция, че бремето на националните заеми, наблюдавано по целия свят, достига равнища, които са на границата на устойчивостта. „Историческият опит показва, че пазарният стрес може да се появи много преди нивата на дълга да надхвърлят учебникарските дефиниции“, каза той.