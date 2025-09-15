Конър Макгрегър се оттегля от надпреварата за президент на Ирландия

Световноизвестният боец по смесени бойни изкуства Конър Макгрегър се отказа от опита си да стане следващия президент на Ирландия.

Той отдавна обещаваше, че ще участва в изборите на 24 октомври, но не получи нито една от необходимите му най-малко четири номинации от 31-те местни съвета на Ирландия и се размина с президентската надпревара.

Въпреки месеците на предизборни онлайн кампании Макгрегър дори не успа да преодолее този нисък праг. Вместо това се отказа с онлайн изявление, за да избегне сигурен „технически нокаут“ от страна на Градския съвет на Дъблин, пише „Политико“.

Съветът трябваше да се събере в рамките на няколко часа, за да чуе личното обръщение на Макгрегър за подкрепа, но той изобщо не пътува до столицата, а изпрати своето изявление от САЩ, което показва несериозността на усилията му.

В действителност най-силни заявки за спечелването на изборите имат трима основни кандидати: Хедър Хъмфрис от управляващата партия Fine Gael, nезависимата социалистка Катрин Конъли и Джим Гавин от другата голяма управляваща партия, Fianna Fáil.

Основната опозиционна партия Sinn Féin също предстои да реши дали да издигне свой собствен кандидат или да подкрепи Катрин Конъли.