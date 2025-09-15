РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Конър Макгрегър се оттегля от надпреварата за президент на Ирландия

Конър Макгрегър

Световноизвестният боец по смесени бойни изкуства Конър Макгрегър се отказа от опита си да стане следващия президент на Ирландия.

Той отдавна обещаваше, че ще участва в изборите на 24 октомври, но не получи нито една от необходимите му най-малко четири номинации от 31-те местни съвета на Ирландия и се размина с президентската надпревара.

Въпреки месеците на предизборни онлайн кампании Макгрегър дори не успа да преодолее този нисък праг. Вместо това се отказа с онлайн изявление, за да избегне сигурен „технически нокаут“ от страна на Градския съвет на Дъблин, пише „Политико“.

Съветът трябваше да се събере в рамките на няколко часа, за да чуе личното обръщение на Макгрегър за подкрепа, но той изобщо не пътува до столицата, а изпрати своето изявление от САЩ, което показва несериозността на усилията му.

В действителност най-силни заявки за спечелването на изборите имат трима основни кандидати: Хедър Хъмфрис от управляващата партия Fine Gael, nезависимата социалистка Катрин Конъли и Джим Гавин от другата голяма управляваща партия, Fianna Fáil.

Основната опозиционна партия Sinn Féin също предстои да реши дали да издигне свой собствен кандидат или да подкрепи Катрин Конъли.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

По-сигурни ли ще се чувствате след приемането на Закона за атракционите?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени