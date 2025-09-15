Броени дни остават до откриването на Международното биенале на стъклото в „Квадрат 500“

Броени дни остават до откриването на петото издание на Международното биенале на стъклото – на 18 септември, от 18.00 часа, в „Квадрат 500“.

Традиционно под мотото „Заедно“, тази година в „Квадрат 500“ ще бъдат представени близо 200 произведения на автори от 50 държави – впечатляваща селекция, обединяваща утвърдени и изгряващи имена, различни поколения и многообразие от техники.

От основаването си през 2017 г. Международното биенале привлича все повече художници и публики, превръщайки се във форум за обмен на идеи и културни срещи.

Сред акцентите в изложбата са произведения на Вацлав Циглер от Чехия; на Дейл Чихули от САЩ, на Лучо Бубако от Италия и на Хан де Клайвер от Нидерландия.

Това издание включва няколко ключови сътрудничества, сред които са проведената в CIRVA (Марсилия), Нов български университет и Националната художествена академия френско-българска резиденция на художниците Клара Риво и Пламен Кондов, а също така и гостуващата изложба на Академията за изкуство и дизайн „Еугениуш Геперт“ във Вроцлав и участието на финалисти от Световната купа по студена обработка на стъкло, провело се в Чехия.