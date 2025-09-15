Денят по диагонал – 15 септември 2025 г.

Какво се случва на Южното Черноморие у нас през септември? На 14 септември във Варвара, Ахтопол и Синеморец туристи има, но заведения и магазини масово са затворили, а онези, които работят, разпродават останалото от активния сезон. Министерството на туризма стартира тази година „ДългоЛятие“ – първата инициатива, която цели да удължи туристическия сезон на Южното Черноморие и да покаже, че регионът има какво да предложи и извън традиционните летни месеци. Какво получават обаче тези туристи?

Ще приема, че всеки, който не дойде да дебатира, да критикува, да оспорва или да предлага, работи за статуквото. Новият главен прокурор ще се казва или Лалов, или Сарафов. Може и да е нескромно, но няма по-добър кандидат за главен прокурор от мен. Разчитам на гражданите. Не мога да направя добро за държавата, ако хората не ми възложат това. Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ адв. Методи Лалов, бивш председател на Софийски районен съд, бивш столичен общински съветник и настоящ кандидат за главен прокурор.

През май Общинският съвет на Перник прие решение (№625) за отдаване под наем чрез публичен търг на общински терени – пасища, мери и ливади, в местността Голо бърдо с цел изграждане на фотоволтаични паркове. Става дума за около 4 квадратни километра от планината. Целта е да се привлекат инвеститори в сектора на възобновяемата енергия и да се увеличат приходите за общината. Причината за тревога е, че планината Голо бърдо е известна с огромното си биологично разнообразие и богатството на редки и ендемични видове.

Дебатите по петия вот на недоверие срещу правителството на Росен Желязков ще се проведат в сряда. Според заложената в правилника процедура това значи, че гласуването ще бъде в четвъртък. Според Киселова част от мотивите на вота на недоверие се повтарят с предишни. По думите ѝ това няма да попречи на процедурата, „но показва слабо познаване на конституцията от страна на опозицията“.

Москва предупреди на 15 септември, че ще преследва всяка европейска държава, която се опита да отнеме активите ѝ, след съобщенията, че Европейският съюз търси нови начини да използва стотици милиарди долари от замразени руски авоари, за да помогне на Украйна.