Колекционерска картичка на Лионел Меси продадена за рекордните 1.5 млн. долара

Лионел меси барселона колекционерска картичка

Колекционерска картичка с лика на аржентинския нападател Лионел Меси, издадена от Panini през сезон 2004/2005, беше продадена на онлайн търг от Fanatics Collect за рекордните 1.5 милиона долара, съобщи ESPN.

Преди това рекордът принадлежеше на колекционерска картичка с лика на бразилския нападател Пеле. През 2022 г. тя беше купена за 1.33 милиона долара.

Картичката изобразява Меси в екипа на испанския „Барселона“,

за който дебютира на 17-годишна възраст през сезон 2004/2005. Аржентинецът прекара 17 сезона с отбора и спечели 35 трофея, включително десет пъти националното първенство, а също така стана четирикратен победител в Шампионската лига.

В момента Лионел Меси представлява клуба от Мейджър Лийг Сокър (MLS) „Интер Маями“. През 2022 г. той стана световен шампион като част от националния отбор на Аржентина.

