През август намалява броят на банкнотите в търговската мрежа у нас

През август броят на банкнотите в обращение в търговската мрежа у нас намалява. Те са били 556 781 457 банкноти в лева при 561 093 609 през юли, показват данните от Българската народна банка (БНБ). Това е най-ниския брой от април 2022 година досега.

През юни миналата година броят им е бил 605 354 831.

Най-много банкноти в обращение отново са тези с номинал 50 лева – общо 225 175 986 броя (намаление). Банкнотите с лика на Алеко Константинов от 100 лева са били 138 219 346 броя (понижение). Бакнотите с по-малките номинали – 5, 10 и 20 лева, са под сто милиона броя. И тритет номинала се увеличават като брой спрямо юли.

Стойността на банкнотите в обращение в лева е била 27 704 967 070 лева през юни.

Прави впечатление, че тя е най-ниска спрямо август миналата година, когато е била 29 611 675 705 лева. Намаление има и спрямо юли.

С най-голяма стойност са били банкнотите от 100 лева – 13 821 934 600 лева, от 50 лева – 11 258 799 300 лева, и от 20 лева – 1 721 456 460 лева. Двата най-малки номинали са на стойност под един милиард.

От данните от БНБ се вижда, че се увеличава стойността на номинала от пет, десет и двадесет лева.

Погледът към края на 1999 г.

В края на 1999 г. най-много са били разпространени банкнотите с номинал един лев – 37 223 418 броя. Те обаче не са в обращение у нас от 1 януари 2016 г., но продължават да се обменят в касите на БНБ.

когато БНБ започна да води тази статистика, показва, че тогава в обращение са били 160 559 571 банкноти. С най-голям номинал тогава е била тази от 50 лева, а от нея в обращение са били 20 074 488 броя.

Банкнотите с номинална стойност 2 лева също бяха извадени от обращение, но от 1 януари 2021 година. Те също се обменят на касите на Българската народна банка по номинална стойност без ограничение на количеството, без такса и без краен срок на обмяна.

От 8 декември 2003 г. в обращение в България влезе банкнотата с най-висок номинал, която използваме днес – от 100 лева.