Въвеждат механизъм за бърза ликвидация на фирми

Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане промени в Наредба № 1 от 2007 г. за воденето, съхраняването и достъпа до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, с цел прилагане на последните изменения и допълнения на Търговския закон. Урежда се механизъм за вписване на бързо производство по ликвидация – в кратки срокове и „обслужване на едно гише“ чрез Агенцията по вписванията.

Въвеждат се и правила във връзка с регистърното производство на преобразуване с участие на дружества от държавите членки – разделяне, отделяне или отделяне на еднолично дружество, както и преобразуване в дружество от друга държава. Предложените промени имат за цел да улеснят ефективното преобразуване на капиталови търговски дружества, както и прекратяването на дейността на предприятията, чрез което да допринесат за подобряване на бизнес средата в Република България.