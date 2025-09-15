Методи Лалов: Новият главен прокурор ще се казва или Лалов, или Сарафов, нека гражданите избират (част 1)

Призовавам всеки, който опонира на моите разбирания за правосъдието, да влезе в пряк дебат с мен, приканва Методи Лалов

Съдът отказа да изясни всички факти в казуса с полицейския началник в Русе. Отказа да коментира сбъркани протоколи и противоречиви показания. Видя се, че съдът е продължение на зависимата, некомпетентна, страхлива и реваншистка прокуратура. Но пък се изясни, че тезите на Митов са лъжливи. Ще го осъдя за неспазване на презумпцията за невиновност.

Един частен случай за пореден път показа концентрирано всички недъзи на съдебната ни система. Въпросът е дали обществото ни има капацитета да направи нежните изводи и да реши, че е крайно време да вземе нещата в ръцете си. Защото съдиите и прокурорите изпитват ненавист към гражданите и техните адвокати.

Критиците ми избягват да влизат в пряк дебат с мен. В петък, от 18:30 до 21 ч. им давам поредна възможност да го направят в столичния салон G8. Поканени са всички – юристи, политически сили, граждански организации, граждани. Искаме състезание и дебат, но ни се отказват. Каня всички реални и потенциални кандидати за главен прокурор да се явят. Малодушието и скромността не вършат работа. Ще бъда щастлив някой да опровергае моите разбирания и да поеме горещия картоф. Защото да си главен прокурор означава да си рискуваш живота и семейството, което аз съм готов да направя.

Ще приема, че всеки, който не дойде да дебатира, да критикува, да оспорва или да предлага, работи за статуквото. Новият главен прокурор ще се казва или Лалов, или Сарафов. Може и да е нескромно, но няма по-добър кандидат за главен прокурор от мен. Разчитам на гражданите. Не мога да направя добро за държавата, ако хората не ми възложат това.

Филчев го създаде ОДС и му направи подконституционната уредба да е всесилен и всевластен.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ адв. Методи Лалов, бивш председател на Софийски районен съд, бивш столичен общински съветник и настоящ кандидат за главен прокурор.

Още от интервюто:

Изясниха ли се всички факти в казуса с полицейския шеф и тийнейджърите в Русе?

Защо няма публичен дебат между кандидатите за главен прокурор?

Ще влезе ли някой в пряк спор с Методи Лалов за проблемите в съдебната система?

Какви са конкретните стъпки, с които трябва да започне своята работа независимият главен прокурор?

По каква процедура граждански кандидат може да влезе в състезание за главен прокурор?

