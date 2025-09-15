Загубите на Европа поради лятната гореща вълна достигат 43 млрд. евро

Икономическите загуби в европейските страни поради горещата вълна това лято възлизат на 43 милиарда евро. До 2029 г. загубите могат да нараснат до 126 милиарда евро. Това следва от доклад на анализатори, цитиран от The Guardian.

Авторите на изследването анализираха връзките между екстремните метеорологични явления и обемите на производство. Взети са предвид и косвените ефекти, като например ограниченото работно време на строителните работници по време на горещата вълна и нарушаването на транспортните графици поради наводнения.

Въздействието върху икономиката поради жегата, сушата и наводненията се оценява на 0.26% от икономическото производство на ЕС за цялата 2024 година. Най-големите загуби са регистрирани в Кипър, Гърция, Малта и България. Следват ги Испания, Италия и Португалия.

Изследването не взема предвид горските пожари, които обхванаха Южна Европа миналия месец. Климатичните промени са увеличили вероятността от пожари в Испания и Португалия 40 пъти, а в Гърция и Турция – 10 пъти.

От 23 юни до 2 юли в Европа е регистрирана анормална жега с температури над 40°C. Това доведе до смъртта на стотици хора. Повечето от смъртните случаи, свързани с жегата (88%), са настъпили сред хора над 65 години.

Горските пожари унищожиха повече от милион хектара земя.