ВКС огледа бюлетините от адвокатските избори

Състав на Върховния касационен съд начело с председателката му Галина Захарова продължава с оглед и броене на бюлетините делото срещу резултатите от последните избори за ръководни органи на адвокатурата. Петчасовото последно заседание беше посветено на оглед и опис на всички бюлетини, за да бъде изяснена законността на вота, спечелен от хората около Стефан Марчев и Валя Гигова.

Жалби срещу него подадоха бившия председател на висшия адвокатски съвет Ивайло Дерменджиев и още половин дузина адвокати, което поискаха повторно преброяване и оглед на бюлетините. Съдът пък го възложи на вещо лице – дългогодишният съдия и бивш председател на Централната избирателна комисия Светла Димитрова.

Обема на книжата наложи заседанието да се проведе в конферентната зала на Съдебната палата, където бяха донесени запечатаните кутии с бюлетини. В протокола от заседанието беше направено описание на всяка от тях, като се оказа че в над 90% от случаите адвокатите са отбелязвали вота си със знака „Х“, малък брой са използвали “V”, а в единични случаи е гласувано с други от допустимите според правилата за вота знаци или с различни видове знаци. Сега вещото лице може да започне същинското повторното преброяванеу като заключението му ще бъде представено за следващото заседание идния месец.