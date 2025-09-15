РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

ВКС огледа бюлетините от адвокатските избори

висш адвокатски съвет

Състав на Върховния касационен съд начело с председателката му Галина Захарова продължава с оглед и броене на бюлетините делото срещу резултатите от последните избори за ръководни органи на адвокатурата. Петчасовото последно заседание беше посветено на оглед и опис на всички бюлетини, за да бъде изяснена законността на вота, спечелен от хората около Стефан Марчев и Валя Гигова.

Жалби срещу него подадоха бившия председател на висшия адвокатски съвет Ивайло Дерменджиев и още половин дузина адвокати, което поискаха повторно преброяване и оглед на бюлетините. Съдът пък го възложи на вещо лице – дългогодишният съдия и бивш председател на Централната избирателна комисия Светла Димитрова.

Обема на книжата наложи заседанието да се проведе в конферентната зала на Съдебната палата, където бяха донесени запечатаните кутии с бюлетини. В протокола от заседанието беше направено описание на всяка от тях, като се оказа че в над 90% от случаите адвокатите са отбелязвали вота си със знака „Х“, малък брой са използвали  “V”, а в единични случаи е гласувано с други от допустимите според правилата за вота знаци или с различни видове знаци. Сега вещото лице може да започне същинското повторното преброяванеу като заключението му ще бъде представено за следващото заседание идния месец.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

По-сигурни ли ще се чувствате след приемането на Закона за атракционите?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени