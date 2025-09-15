РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Министър Мирослав Боршош хвали кмета на Габрово, че градът му е добър пример за съвременен туризъм

Мирослав Боршош

Габрово, благодарение на изключителната работа на кмета на града, стои изключително силно на туристическата карта на България”, заяви министърът на туризма Мирослав Боршош при посещението си в „българския Манчестър“, където е по повод откриването на новата учебна година в Професионалната гимназия по туризъм „Пенчо Семов“.

Боршош добави, че Габрово се развива не само туристически, но и успява да се превърне в културна дестинация, съобщи кореспондент на БТА в града.

Съвременният свят и туризъм са много сложни. Общините, които са конкурентноспособни, представят палитри от възможности и Габрово е един от много добрите примери„, допълни министърът.

Той обяви, че трябва да се задържат младите хора в туризма, като им бъдат предоставени условия за развитие. По думите му държавата, местните власти и браншът трябва да предоставят добри условия за развитието на младите хора в сферата на туризма.

По думите му не става дума само за заплати, но и за перспективи. Очаква се министърът да посети Регионалния етнографски музей „Етър“, както и други обекти в Габрово.

