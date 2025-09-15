Nvidia е нарушила китайския закон срещу монополите, съобщи Пекин на 15 септември

Акциите на Nvidia попаднаха под натиск преди отварянето на фондовия пазар на 15 септември след като главният регулаторен орган на Китай заяви, че американският производител на чипове е нарушил антитръстовия закон на страната. Държавната администрация за пазарно регулиране (SAMR) съобщи на 15 септември, че е констатирала в предварително заключение, че Nvidia не е спазила напълно разпоредбите, очертани при придобиването на Mellanox Technologies – израелско-американски доставчик на мрежови продукти. Пекин одобри под условие сделката през 2020 година. „Държавната администрация за пазарно регулиране реши да проведе допълнително разследване в съответствие със закона“, се казва още в краткото изявление на SAMR.

Nvidia обяви поглъщането на стойност 6.9 млрд. щ. долара през 2019 г., но то приключи едва през април 2020 г., след като получи одобрението на властите в Китай и други страни. Агенция „Блумбърг“ съобщи по онова време, че китайските регулатори са оказали натиск върху Nvidia да продължи да доставя чипове на местни фирми, за да одобри сделката, помогнала на купувача да навлезе на пазара на центрове за данни и високопроизводителни изчисления, където сега е доминиращ играч.

Американската компания обяви това лято, че Съединените щати ще й позволят да продава своите чипове за изкуствен интелект H20, произведени специално за Китай, за да се съобрази с контрола върху износа, въведен от Белия дом през пролетта. Пекин обаче е наредил на местните производители да не купуват чиповете на Nvidia, защото представляват риск за сигурността, според съобщенията.

Докладът от 15 септември идва на фона на търговските преговори между американския министър на финансите Скот Бесент и търговския представител Джеймисън Гриър с вицепремиера на Китай Хе Лифенг и главния търговски преговарящ Ли Ченганг в Мадрид. Според две запознати с въпроса лица, SAMR е стигнала до заключението си седмици преди днешното съобщение, но регулаторът е публикувал изявлението си сега, за да даде на Пекин по-голяма тежест в търговските преговори.

Регулаторният орган е започнал антимонополните проверки през декември 2024-а, седмица след като Вашингтон е обявил по-строг контрол върху износа на усъвършенствани чипове за памет с висока пропускателна способност и оборудване за производство на чипове в страната. След това SAMR е прекарал месеци в интервюта със съответните страни и е събрал правни становища, за да изгради делото, допълват добре информираните източници.

Бесент заяви на 15 септември, че решението на проблема за поддържане на TikTok на ByteDance в Съединените щати е близо, въпреки че това може да зависи от исканията на Китай за търговски отстъпки. В допълнение към разследването срещу Nvidia, на 13 септември Пекин обяви антидъмпингово разследване на някои произведени в САЩ аналогови чипове, като тези, продавани от Texas Instruments, чийто акции паднаха с повече от 2% преди отварянето на борсата на 15 септември. Котировките на фирмените книжа на китайските производители на чипове като SG Micro скочиха с 20%, а на Suzhou Novosense Microelectronics спечелиха 10% в местната търговия.