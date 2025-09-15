Следователи преминаха обучение в Будапеща по разследване на киберпрестъпления

Следователите от следствения отдел на Софийска градска прокуратура (СГП) Виолета Вълчева и Мария Гьорова, както и Албена Гонкова от Националната следствена служба (НСлС), сектор „Киберпрестъпления“, взеха участие в обучителен курс на тема „Разследване на киберпрестъпления“ в Международната академия за правоохранителни кадри (ILEA) в столицата на Унгрия – Будапеща, съобщиха от пресцентъра на държавното обвинение.

Програмата, организирана със съдействието на ФБР и партньорски институции, е насочена към съвременните методи за разследване на киберпрестъпления, данъчни и финансови престъпления, извършвани с помощта на различни технологии.

Курсът има за цел да допринесе за повишаване на експертността им, допълват от прокуратурата. По време на обучението са били проведени и практически сесии по теми като: “рансъмуер” (вид злонамерен софтуер, който криптира данни), тъмни мрежи, онлайн измами и проследяване на незаконни финансови потоци.