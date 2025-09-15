Министърът на културата към ученици в Пловдив: ИИ ще ви дава възможности, но не и вдъхновение

Министърът на културата Мариан Бачев беше на 15 септември в Пловдив, за да пожелае успешна нова учебна година на учениците в две от училищата по изкуствата.

В приветствието си към учениците от Националната гимназия за сценични и екранни изкуства (НГСЕИ) Мариан Бачев заяви, че изкуственият интелект ще им даде възможности, но няма да им даде вдъхновение, съобщават от екипа на министъра на сайта на ведомството.

Той подчерта, че талантът на децата е този, който ще надгражда изкуствения интелект, за да може един ден изкуството на учениците да бъде уникално, а не унифицирано с това на всички останали.

Министър Бачев даде съвет, докато работят по проектите си, младите хора никога да не си казват „може и така„, а винаги да започват с „така не може“.

„Трябва да е както го чувствате, както професионалното ниво го изисква“, отбеляза министър Бачев.

По-късно той удари първия звънец в Училището за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков“. В навечерието на 80-годишния юбилей на учебното заведение 42 първокласници прекрачиха за първи път прага му.

Министър Мариан Бачев сподели в своите приветствени думи пред учениците, преподавателите и учителите, че училищата по изкуствата са едни от най-желаните в страната и това не е само защото Министерството на културата ги подкрепя, а защото децата, избрали да учат в него, стават част от една особена общност.

„Колко училища могат да се похвалят с това, че ще имат жива музика, че ще имат онази невероятна възможност да се докоснат до изкуство по един изключителен начин?“, попита реторично министър Бачев и допълни: „Зная, че имате от миналата година 12-класник – пълен отличник, което изключително много ме радва, защото това показва, че културата и изкуството дават смисъл и добавена стойност“.