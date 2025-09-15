Министър Иванов поиска оставката на изпълнителния директор на ВиК-Ловеч

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов поиска Данаил Събевски да освободи заемания от него пост на изпълнителен директор на ВиК-Ловеч.

Причина за искането на регионалния министър е липсата на съгласуване, планиране и координация по обявяване на режим на водоподаване в Ловеч.

Дружеството осигурява питейно-битовото водоснабдяване на територията на Ловешка област (без община Троян).

Понастоящем “В и К” АД – Ловеч с персонал от над 300 човека, която обслужва водоснабдяването на 103 населени места от Ловешка област с общо население 132 хил. души, канализацията на три града: Ловеч, Летница и Угърчин и стопанисва основни водоизточници, използувани за водоснабдяване на населени места извън региона като градовете Плевен, Троян и Червен бряг.

Дружеството стопанисва 335 водоизточника, 1780 км. водопроводна и 87 км. канализационна мрежа, 267 водоема и над 100 основни помпени и хлораторни станции. Има изградени пречиствателни станции за питейни и отпадни води. Към днешна дата 99.69 % от населението на обслужваната от дружеството територия ползува услугата водоснабдяване и 33.58 % – услугата отвеждане на отпадни води.

Всички градове и сравнително голяма част от сателитните им селища се водоснабдяват от водоснабдителните системи “Черни Осъм”, “Гложене”, “Златна Панега”, “Рибарица – Тетевен”, “Угърчин” и “Априлци”.