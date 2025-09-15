Москва предупреди на 15 септември, че ще преследва всяка европейска държава, която се опита да отнеме активите ѝ, след съобщенията, че Европейският съюз търси нови начини да използва стотици милиарди долари от замразени руски авоари, за да помогне на Украйна.

Съединените щати и техните съюзници забраниха трансакции с „Банк России“ и с руското финансово министерство след като руският президент Владимир Путин разпореди на военни части да нахлуят в Украйна през 2022 г., и блокираха държавни руски активи за 300-350 милиарда долара, предимно под формата на европейски, американски и британски държавни облигации, държани в европейски депозитар на ценни книжа.

В последните дни се наблюдава повишена активност сред приятелите на Киев да включат в употреба тези пари. Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен иска ЕС да намери нов начин за финансиране на отбраната на Украйна срещу Русия, използвайки паричните салда, свързани с руските активи, замразени в Европа. Брюксел обмисля идеята да използва руски парични депозити в Европейската централна банка от облигации на падеж за финансиране на „Заем за репарации“ за украинците.

„Ако това се случи, Москва ще преследва държавите от ЕС, както и европейските дегенерати от Брюксел и отделни държави от блока, които се опитват да завземат нашата собственост, до края на века“, написа бившият руски президент Дмитрий Медведев в „Телеграм“. Русия ще преследва европейските държави по „всички възможни начини“ и във „всички възможни международни и национални съдилища“, както и „извън съда“, заплаши Медведев, който днес е само заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия.

Кремъл твърди, че всяко присвояване на руски активи се равнява на кражба от страна на Запада и ще подкопае доверието в облигациите и валутите на Съединените щати и еврозоната. Европейските държави пък опонират, че Русия е отговорна за унищожаването на Украйна в най-смъртоносната сухопътна война в Европа след втората световна война и че Москва трябва да бъде принудена да плати.

Някои банкери обаче са предпазливи относно прецедента, който обсебването на суверенни активи може да има върху доверието на чуждестранните държави да държат парите си инвестирани в западни държавни облигации. Медведев отбеляза в началото на септември, че Русия ще отнеме още украинска територия и ще преследва британска собственост по целия свят след като Лондон заяви, че е похарчил около 1.3 милиарда долара от парите, събрани от замразени руски активи, за оръжия за Украйна.

Руската държавна информационна агенция РИА съобщи, че Западът е направил преки чуждестранни инвестиции в руската икономика за общо 285 милиарда долара, които могат да се окажат в опасност, ако бъдат отнети руски активи.