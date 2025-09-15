РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Спортът е верният съюзник на образованието, обяви заместник-министър Петър Младенов

Образованието е най-сигурната инвестиция в бъдещето на всяко дете, а спортът е неговият верен съюзник, който изгражда дисциплина, характер и дух”, заяви заместник-министър Петър Младенов от Министерството на младежта и спорта по време на откриването на новата учебна година в Частното средно училище “Питагор” в София.

Младенов поздрави учениците и им пожела упоритост, любопитство и стремеж към знание. Той обърна внимание и на спорта като инструмент за здравословен и активен начин на живот, както и като превенция срещу зависимости, съобщават от ресорното министерство.

Скъпи ученици, бъдете смели в мечтите си, последователни в усилията си и винаги отворени за знание и развитие. Пожелавам ви успешна, здрава и вдъхновяваща нова учебна година“, каза още заместник-министърът.

В рамките на тържеството беше открита и новоизградена спортна площадка към столичното частно средно училище.

