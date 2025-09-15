Испанският парламент не подкрепи намаляване на работната седмица с 2.5 часа

Долната камара на испанския парламент не подкрепи законопроекта, който предлагаше намаляване на работната седмица с 2.5 часа. Това беше удар за социалистическия кабинет, който вече изпитва затруднения с прилагането на реформи.

Не само основните опозиционни партии, но и каталунската регионална сила Junts, която преди това от време на време подкрепяше правителството, се обявиха срещу инициативата. В резултат на това проектът дори не беше представен за пълно обсъждане.

Законопроектът е разработен с участието на Министерството на труда, ръководено от Йоланда Диас, и най-големите синдикати в страната. Неговите поддръжници заявиха, че намаляването на работното време без намаляване на заплатите е трябвало да намали тежестта върху служителите и да стимулира производителността.

Но

опозицията счете мерките за преждевременни и икономически рискови.

За социалистическото правителство, което е в малцинство и е изправено пред корупционни скандали и блокиран бюджет, решението беше поредно политическо поражение.

Министърът на труда Йоланда Диас вече заяви, че възнамерява да внесе отново инициативата в бъдеще. Тя подчерта, че намаляването на работната седмица е част от програма за реформи на пазара на труда. Те би трябвало да подобрят условията на заетост и баланса между работа и личен живот.