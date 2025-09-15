Министърът на образованието заяви, че предлаганите промени в закона не целят реформа, а поправят дефекти

Предлаганите промени в Закона за училищното и предучилищното образование не могат да се определят като реформа, те поправят някои дефекти и допълва някои мерки. Това заяви министърът на образованието Красимир Вълчев в ефира на обществената телевизия.

Той отбеляза, че в момента няма общ стандарт за качество на образованието. Според него не е реалистично всички училища да започват учебния ден по едно и също време. Най-големият проблем, който Вълчев посочи, е липсата на достатъчно време за осмисляне на учебния материал.

Министърът обясни още, че се полагат усилия за преминаване към едносменен режим на обучение. Очаква се след 2–3 години това да остане необходимо само в около 150 училища в страната. Най-големи затруднения има в София, където 83 училища все още работят на две смени.