Тръмп обявява национално извънредно положение във Вашингтон

Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че ще обяви национално извънредно положение и ще наложи федерален контрол над столицата Вашингтон. Това се случва след като кметът на града Мюриъл Баузър каза, че местната полиция отказва да си сътрудничи с имиграционните и митническите органи.

Спорът е относно предоставянето на информация за лица, живеещи или влизащи незаконно в Съединените щати. Заплахата на Тръмп е в допълнение към ход, който критиците възприемат като превишаване на федералните правомощия.

Няколко хиляди протестиращи излязоха по улиците този месец заради разполагането на войски от Националната гвардия в столицата през август от Тръмп, чиято цел е да „възстановят закона, реда и обществената безопасност“, след като американският президент нарече престъпността позор за града.

Само след няколко седмици. „Мястото“ е абсолютно процъфтяващо за първи път от десетилетия, на практика без престъпления“, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

Той обвини „Радикалните леви демократи“, че са оказали натиск върху Баузър да информира правителството за несътрудничеството с Имиграционната и митническа служба.

Националната гвардия служи като милиция, отговорна пред губернаторите на 50-те щата, освен когато е призована на федерална служба. Националната гвардия на Вашингтон се отчита директно пред президента.

