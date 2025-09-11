РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Вълчев: Религия има и в момента в образователната ни система, тя продължава да е светска

Министърът на образованието Красимир Вълчев увери протестиращите срещу изучаването на религия училища, че българската образователна система е светска:

„В тези часове учениците ще учат на взаимно уважение, толерантност, доброта. Нито едно дете няма да бъде принуждавано да учи религия въпреки волята му. Единственото, което правим, е да разширяваме достъпа до обучение по религия. Религия има и в момента в българската образователна система. Тя продължава да е светска. Нищо драматично не се е случило“, подчерта Вълчев.

Министърът на образованието съобщи, че се готвят изменения в учебните програми, с които да се повиши финансовата грамотност на учениците.

