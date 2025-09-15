Над 55 000 първокласници ще прекрачат училищния праг

Предстои вълнуващ ден за над 55 000 първокласници, които ще прекрачат училищния праг. Общият брой на учениците от 1. до 12. клас, за които днес започва учебната година, е над 716 000.

Денят е празничен и за 95 500 педагогически специалисти, които работят в детските градини и в училищата. 74 000 от тях са в училищата, а около 20 000 – в детските градини.

Новата учебна година започна на 1 септември и в 405 български неделни училища в 43 държави на 6 континента.

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще открие новата учебна година в две училища. В 9:30 ч. той ще посети 119. СУ „Академик Михаил Арнаудов“ в столичния квартал Изток, а след това от 10:30 часа ще бъде гост на 200. ОУ „Отец Паисий“ в село Лозен. По-късно през деня, от 14:30 часа, министърът ще участва в работна среща в СУ „Найден Геров“ в кв. „Столипиново“ в Пловдив, където ще разговаря с екипите по Механизма за обхват на децата в образователната система, които работят към училището.