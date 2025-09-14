Денят по диагонал – 14 септември 2025 г.

Открит бе последният участък от магистрала „Европа“. С това цялото трасе от ГКПП „Калотина“ до София вече е завършено и ще се пътува изцяло по магистрален път.

На събитието присъстваха премиерът Росен Желязков, външният министър Георг Георгиев и регионалният министър Иван Иванов, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и председателят на регионалната комисия в парламента Николай Нанков.

Ваксината срещу варицела ще стане задължителна от 2026 година. Първата доза ще се прилага между 12 и 15-месечна възраст, а втората – на 3 години. Това съобщи пред NOVA здравният министър Силви Кирилов. По думите му, това е важна стъпка към ограничаване на заболяването.

Американската издателска компания Penske Media, която издава известни списания като Rolling Stone и The Hollywood Reporter, заведе дело срещу Google. Издателят обвинява интернет гиганта, че използва изкуствен интелект, за да предоставя част от съдържанието на статии в списания в горната част на резултатите от търсенето в интернет. По този начин Penske Media смята, че Google незаконно използва съдържанието на списанията и намалява трафика им.

Американските следователи проверяват дали убийството на 31-годишния консервативния блогър, подкастър и активист Чарли Кърк е било мотивирано от негови изказвания за джендър идентичността. Предполагаемият извършител, 22-годишният Тайлър Робинсън, се предаде на властите ден след нападението, извършено по време на студентска проява в университета на щата Юта в Оръм.

Златото постигна поредния си финансов успех през седмицата, надхвърляйки коригирания си спрямо инфлацията пик, достигнат преди повече от 45 години под натиска на нарастващата тревога за икономическата траектория на Съединените щати. Пазарната оценка на жълтия метал за незабавна доставка се е повишила с около 5% от началото на септември досега, а котировката му се изкачи до най-високата в историята стойност от 3674.27 щ. долара за тройунция на 9 септември.