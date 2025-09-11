Училищата ще подготвят учениците за въвеждането на еврото с информационни табла и материали

Министърът на образованието Красимир Вълчев заяви в Благоевград, че българските ученици по-скоро срещат затруднения с базовата и функционалната грамотност, а не толкова с финансовата. Изказването му дойде по време на информационна среща, част от Националната кампания за въвеждане на еврото в България.

Образователният министър обясни, че финансовите и паричните отношения са важна част от живота ни, а последните промени в учебните програми са от преди девет години и тогава са били включени теми за финансовата грамотност. В учебните програми се разглеждат бюджети, кредити, приходи и разходи, но това не е достатъчно, затова се предвижда да се засилят тези знания при бъдещите промени. Въпреки това проблемът на българските ученици е предимно с базовата и функционалната грамотност, а не толкова с финансовата, отбеляза Вълчев.

Той заяви, че преди началото на учебната година в 1500 училища са извършвани ремонтни дейности, като в почти всички се изграждат STEM центрове. Около 250 ремонта ще продължат и след старта на учебната година, но всички училища ще започнат учебния процес, макар при някои занятията да се провеждат на повече от едно място.

По Плана за възстановяване и устойчивост се изпълняват 50 проекта за цялостна модернизация на училищната база в отделни училища. В България има близо 2400 училища и около 2000 детски градини.

Вълчев съобщи, че в училищата ще има информационни табла и материали за въвеждането на еврото от януари 2026 г., като учениците бързо ще се запознаят с новите банкноти.

По отношение на новия предмет „Религия и добродетели“ министърът уточни, че никой няма да бъде принуждаван да го учи, а целта е само да се разшири достъпът до обучение по религия, която вече съществува в българската образователна система.