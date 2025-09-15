Великобритания и САЩ ще подпишат споразумение за ядрена енергия

Великобритания и САЩ ще подпишат споразумение, насочено към ускоряване развитието на ядрената енергия.

Ходът цели да създаде хиляди работни места и да засили енергийната сигурност на Великобритания.

Очаква се документът да бъде подписан по време на държавното посещение на президента на САЩ Доналд Тръмп тази седмица, като двете страни се надяват, че ще отключи милиарди частни инвестиции.

Министър-председателят сър Киър Стармър заяви, че двете нации „изграждат златна ера на ядрената енергия“, която ще ги постави „в авангарда на глобалните иновации“.

Правителството обяви, че производството на повече ядрена енергия може да намали сметките на домакинствата за ток, да създаде работни места, да подобри енергийната сигурност и да помогне в борбата с климатичните промени.

Новото споразумение, известно като Атлантическо партньорство за напреднала ядрена енергия, цели да ускори процесите за изграждане на нови атомни електроцентрали както във Великобритания, така и в САЩ.

То ще съкрати срока за регулаторни одобрения – от средно четири години на само две.

Сделката има за цел и увеличаване на търговските партньорства между британски и американски компании, като няколко проекта ще бъдат обявени.

Ключов сред тях е планът на американската компания X-Energy и британската Centrica за изграждане на до 12 усъвършенствани модулни ядрени реактора в Хартълпул. Те биха могли да захранват 1,5 милиона домакинства и да създадат до 2 500 работни места.

По-широката програма може да достигне стойност до £40 млрд., като £12 млрд. ще бъдат инвестирани в североизточна Англия.

„Чудесно е, че можем да си сътрудничим със САЩ и да обединим експертизата си, за да ускорим процеса“, заяви главният изпълнителен директор на Centrica Крис О’Ший пред BBC.

Той допълни, че очаква разширяването на ядрената енергия да „донесе стабилни цени за британските потребители“ в дългосрочен план.

Коментари от лидерите

Ед Милибанд, министър на енергетиката на Обединеното кралство:

„Ядрената енергия ще осигурява чиста, произведена у дома енергия, като същевременно частният сектор създава растеж и добре платени квалифицирани работни места.“

Крис Райт, министър на енергетиката на САЩ:

Сделката ще доведе до „ядрено възраждане“, подобрявайки енергийната сигурност и посрещайки нарастващото глобално търсене, особено от сектора на изкуствения интелект и центровете за данни.

През 90-те години ядрената енергия е осигурявала около 25% от електричеството на Великобритания, но днес делът е спаднал до 15%.

Много от старите реактори предстои да бъдат изведени от експлоатация през следващото десетилетие.

През ноември 2024 г. Великобритания и още 30 държави подписаха глобален ангажимент за утрояване на ядрените си мощности до 2050 г.

Правителството вече е сключило сделка за изграждането на атомната централа Sizewell C в Съфолк и работи с Rolls Royce по първите британски малки модулни реактори.

