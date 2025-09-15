САЩ и Китай постигнаха напредък в преговорите за TikTok

Вашингтон и Пекин са близо до споразумение за използването на китайската социална мрежа TikTok в Съединените щати. Това обяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт.

„Постигнахме много добър напредък в обсъждането на техническите детайли с китайската делегация“, цитира думите му Ройтерс.

По-рано Министерството на финансите на САЩ и китайското министерство на търговията съобщиха, че американската делегация, водена от Бесънт, и китайската делегация, начело с вицепремиера на Държавния съвет на Китайската народна република Хе Лифенг, ще проведат

търговско-икономически разговори в Испания, включително по въпроса за TikTok.

Законът, изискващ китайския собственик на TikTok – ByteDance, да продаде или прекрати дейността си в Съединените щати, беше приет през 2024 г. от администрацията на Джо Байдън. Президентът на САЩ Доналд Тръмп, от своя страна, заяви, че „обича“ платформата, защото гласовете на потребителите ѝ са му помогнали да спечели президентските избори.

След встъпването си в длъжност на 20 януари 2025 г. Тръмп подписа изпълнителна заповед за отлагане на блокирането на платформата в Съединените щати. Последното отлагане беше разрешено през юни и изтича на 17 септември. Според Ройтерс, Тръмп може отново да отложи решението за блокиране на TikTok в Съединените щати.