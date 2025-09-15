И Ловеч е на воден режим от днес

От днес, 15 септември, в Ловеч се въвежда режим на водата. Причината е продължителното засушаване, силното намаляване на дебита на водоснабдителна група „Черни Осъм“ и водоизточниците за града, съобщават от ВиК АД – Ловеч.

Вода ще има от 6.00 до 23.00 ч., като режимът е доста по-либерален от този в Плевен. В квартал „Продимчец“ няма да има режим.

Въвеждат се и ограничения във водоползването за питейно-битови нужди, забрана за ползване на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства.

От началото на лятото до момента в няколко населени места в община Ловеч и в региона е въведен воден режим. Проблемът с водоснабдяването стана повод и за извънредно заседание на Общинския съвет в Ловеч, на което бяха приети конкретни решения. Кметът на общината, Страцимир Петков, беше натоварен със задачата да направи проверка в Басейнова дирекция относно издадените разрешителни за ползване на вода за питейни и битови нужди от водоизточници в района.

Освен това, кметът трябва да поиска от ВиК – Ловеч информация за проверките, свързани с участъци от водопреносната мрежа, в които се губят най-големи количества вода.

Той трябва също да изготви доклад с данни за това каква част от водопроводната мрежа е обновена от началото на мандата му и да представи програма с конкретни мерки и срокове за подмяна на вътрешната водопроводна инфраструктура.