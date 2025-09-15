17 септември ще бъде присъствен за учениците в София

Празникът на Вяра, Надежда, Любов и майка им София, както и Денят на София, който се чества на 17 септември, ще бъде присъствен за учениците в столицата. Това заяви пред медиите кметът Васил Терзиев, като уточни, че дали ще бъде учебен, или неучебен ден в София е решение на педагогическия съвет на всяка едно училище.

По думите му в 95-то училище например са решили празничният ден да е неучебен. Терзиев отбеляза, че е подготвена достатъчно богата програма, за да може децата да прекарат деня по различен начин, не в класната стая, а така и да научат нещо за София.

Столичният градоначалник съобщи, че над 10 училища в столицата са започнали новата учебна година с обновени сгради и пространства след летни ремонтни дейности. Той подчерта, че дългосрочната цел е всички училища постепенно да бъдат модернизирани – както класните стаи, така и дворовете и спортните площадки.

Терзиев акцентира върху значението на образованието, като заяви, че то ще продължи да бъде приоритет и ще се подпомага чрез конкретни мерки, включително чрез финансиране от градския бюджет. Според него, качественото образование днес е гаранция за по-силно и стабилно общество в бъдеще.

Кметът благодари на учителите и директорите за тяхната всеотдайност към децата и им пожела успешна учебна година, изпълнена с усмивки, енергия и възможности да дадат най-доброто от себе си.

По повод въпрос за втора обслужваща банка на София, той увери, че столицата ще бъде финансово обезпечена и всички плащания ще продължат да се извършват нормално, като процесът по избор на банка все още е в ход.