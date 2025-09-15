В затворите учебната година започна за над 830 души

Общо 839 лишени от свобода от всички затвори в страната са изявили желание да бъдат включени в учебния процес, съобщават от правосъдното министерство. Сред тях са и 38 първокласници и 30 зрелостници (бъдещи абитуриенти).

В началния етап на обучение ще бъдат включени 202 ученици, като желаещите да придобият основно образование са 277, а записаните за средно образование – са 360 души, лишени от свобода.

Главният директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гл. комисар Ивайло Йорданов откри учебната година в София, където учениците в затворите са най-много – 230 души. Следват затворите в Стара Загора – със 171 ученици и Враца – със 117 души.

В женския затвор в Сливен, в учебната дейност ще бъдат включени 43 лишени от свобода, а в Поправителния дом за непълнолетни младежи към затвора във Враца – 10 ученици.

Лишените от свобода могат да се обучават и по различни специалности. Сред най-предпочитаните са тези, които дават шанс за бърза и пълноценна реализация – помощник-строители, ВиК-специалисти, шлосери и шивачи.

Това става ясно от справката на Главната дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) преди началото на учебната година. Плановете и програмите в затворите, съответстват на държавните образователни изисквания.

Завършената степен на образование, придобитата квалификация по професия или част от професия се удостоверяват с документ, утвърден от Министерството на образованието и науката.